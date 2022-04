Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est encore faisable avec Erling Haaland !

Publié le 13 avril 2022 à 18h15 par La rédaction

Les dernières évolutions du dossier Haaland indiquent que le PSG est loin d’avoir perdu tout espoir… Explication.

Ces dernières heures, le journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste de mercato, a apporté certaines révélations dans le dossier Haaland. Di Marzio a notamment indiqué que le buteur norvégien avait bel et bien repoussé les avances du Real Madrid, qui cherchait à trouver un accord avec lui afin qu’il reste un an de plus à Dortmund avant de signer à Madrid à l’été 2023.

Haaland n’est pas prêt à tout pour Madrid…

SI cela se confirme, alors cela indique qu’il existe encore une réelle marge de manœuvre pour le PSG dans le deal Haaland. Le refus du buteur norvégien tend en effet à démontrer que le Norvégien n’est pas prêt à tout pour signer au Real, et que l’affaire pourrait donc s’avérer plus compliqué que prévu pour le club merengue. Comme de surcroit, Haaland a repoussé une première offre de Manchester City selon les médias anglais, le PSG garde une réelle marge sur le dossier.