Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grosses révélations sur l’avenir de Luka Modric !

Publié le 13 avril 2022 à 15h10 par T.M.

Arrivant au terme de son contrat avec le Real Madrid, Luka Modrid n’a toujours pas prolongé. Toutefois, cela ne devrait pas tarder.

Ballon d’Or 2018, Luka Modric a encore fait parler son talent avec le Real Madrid ce mardi face à Chelsea en Ligue des Champions. Malgré ses 36 ans, le Croate reste l’un des maillons forts de Carlo Ancelotti. Une performance qui met plus que jamais en lumière sa situation contractuelle actuelle. En effet, Modric est en fin de contrat avec le Real Madrid et pour le moment, il n’y a aucun accord pour une prolongation. « Jusqu’à quand au Real Madrid ? Allons y année par année et nous verrons jusqu’à quand je me sens et je peux continuer à ce niveau », a d’ailleurs lâché le principal intéressé après la rencontre.

Un rendez-vous en fin de saison !