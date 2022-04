Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire d'Ancelotti prend position pour l'avenir de Modric !

Publié le 13 avril 2022 à 10h30 par D.M.

Après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Ligue des champions, Nacho s'est exprimé sur Luka Modric. Le joueur espagnol a rendu hommage à l'international croate, auteur d'une prestation majuscule ce mardi.

L'âge n'a pas d'emprise sur les prestations de Luka Modric. Malgré ses 36 ans, le milieu de terrain a réalisé une prestation majuscule face à Chelsea ce mardi, délivrant notamment une magnifique passe décisive pour Rodrygo. Elu homme du match à l'issue de la qualification de son équipe, l'international croate est apparu très ému devant les micros et en a profité pour faire le point sur son avenir au Real Madrid. Pour rappel, le contrat de Modric prend fin en juin prochain. « Jusqu’à quand au Real Madrid ? Allons y année par année et nous verrons jusqu’à quand je me sens et je peux continuer à ce niveau » a confié le joueur.

« Espérons qu'il continue avec nous pendant de nombreuses années »