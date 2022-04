Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle piste du Qatar est fixée à 80M€ !

Publié le 14 avril 2022 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 14 avril 2022 à 9h17

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Darwin Núñez pourrait être vendu par le Benfica Lisbonne contre une offre avoisinant les 80M€.

Le contrat de Kylian Mbappé arrivant à expiration en juin prochain avec le PSG, et l’issue de ce dossier étant encore très incertaine, la direction du club de la capitale assure ses arrières en observant le marché des attaquants. Plusieurs options ont été évoquées à cet effet (Haaland, Lewandowski, Lukaku…), et The Athletic a récemment annoncé que le PSG se penchait désormais sur Darwin Núñez (22 ans), la pépite du Benfica Lisbonne. Mais ce dossier est-il accessible ?

Benfica réclame 80M€ pour Núñez

Selon les révélations du journaliste Fabrizio Romano, Darwin Núñez est prêt à quitter Benfica cet été, et le club portugais réclamerait aux alentours de 80M€ pour envisager une vente de son buteur dont le contrat court jusqu’en juin 2025. Le Qatar est donc prévenu s’il souhaite attirer l’international uruguayen au PSG…