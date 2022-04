Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ déjà acté pour Dupraz ? La réponse !

Publié le 14 avril 2022 à 9h10 par T.M.

Bien que Pascal Dupraz ait répété que sa mission à l’ASSE se terminera à la fin de la saison, il n’est pas exclu qu’on continue à le voir sur le banc des Verts à l’avenir.

Actuellement à la 18ème place de Ligue 1, l’ASSE se bat pour éviter une relégation à la fin de la saison. Un scénario catastrophe que Pascal Dupraz tente ainsi d’empêcher. Le technicien de 59 ans a été appelé par la direction des Verts pour cela. Et après ? Ces dernières semaines, Dupraz a été interrogé à plusieurs reprises sur son avenir à l’ASSE et il a toujours été très clair, expliquant que sa mission prenait fin à l’issue de la saison.

Ça continue entre Dupraz et l’ASSE ?