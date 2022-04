Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski reçoit un énorme avertissement pour son transfert !

Publié le 14 avril 2022 à 9h00 par A.M.

En fin de contrat en juin 2023 au Bayern Munich, Robert Lewandowski est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Zbigniew Boniek estime toutefois que ce serait un risque.

L'avenir de Robert Lewandowski est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, l'attaquant polonais, dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin 2023, ouvrirait la porte à un départ afin de connaître un dernier défi important et découvrir un nouveau championnat après 12 ans en Bundesliga. Dans cette optique, le FC Barcelone serait l'un des clubs les plus chauds dans ce dossier, et pour cause, Xavi espère voir débarquer un grand buteur.

«C'est un risque énorme»