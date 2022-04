Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern a tranché pour l'avenir de Lewandowski !

Publié le 13 avril 2022 à 23h00 par B.C.

Désireux de recruter un attaquant de classe mondiale cet été, le FC Barcelone a coché le nom de Robert Lewandowski. Mais de son côté, le Bayern Munich n’a pas l’intention de céder l’attaquant polonais.

Après un mercato hivernal particulièrement actif, marqué par les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang dans le secteur offensif, le FC Barcelone souhaite frapper encore plus fort cet été. Xavi veut en effet mettre la main sur un attaquant de classe mondiale, et l’une des priorités du Barça se nomme Robert Lewandowski. À en croire la presse polonaise, un terrain d’entente a déjà été trouvé entre les deux parties, bien qu’Oliver Kahn n’a pas voulu se montrer alarmiste concernant l’avenir de sa star. « Nous ne sommes pas fous pour discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison », a confié le président du directeur du Bayern. Une sortie qui reflète la position du club allemand.

Le Bayern ne veut pas entendre parler du départ de Lewandowski