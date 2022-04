Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nuno Mendes pourrait plomber un gros transfert de Leonardo !

Publié le 14 avril 2022 à 0h45 par P.L.

Désireux de trouver un successeur à Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier, le PSG a récemment été lié à Darwin Núñez. Mais le club de la capitale pourrait avoir à faire face à certaines difficultés économiques.

Cet été, Darwin Núñez sera certainement l’un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. Auteur d’une grande saison avec le Benfica Lisbonne (31 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondus), l’attaquant de 22 ans s’est attiré les convoitises de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG selon The Athletic . La formation parisienne penserait à Darwin Núñez pour venir remplacer Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier. Cependant, ce dossier devrait s’avérer assez onéreux. Et le pensionnaire de Ligue 1 pourrait rapidement être mis en difficulté.

Le fair-play financier va poser des difficultés au PSG pour Darwin Núñez