Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris-Joao Felix, mariage en vue ?

Publié le 13 avril 2022 à 23h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le PSG pourrait avancer sur l’option Joao Felix, l’international portugais de l’Atletico Madrid. Analyse.

Certains médias espagnols ont révélé ces dernières heures que l’option Joao Felix, qui s’interroge sur la suite à donner à sa carrière, aurait été proposée au PSG. Que faut-il en penser ?

Paris a été sollicité c’est certain

D’une part, cette information apparaît extrêmement plausible pour ne pas dire probable. En effet, le président du Barça Joan Laporta a déclaré récemment qu’il tenterait le coup pour Joao Felix. Pour qu’il affirme cela, alors que l’international portugais est sous contrat avec l’Atletico Madrid jusqu’en juin 2026, c’est forcément que le boss blaugrana a été sollicité par l’entourage du joueur avec le message qu’il souhaitait quitter l’Atletico. Dans ces conditions, il apparaît absolument logique que le PSG ait été sollicité également. Paris bougera-t-il pour autant ? Cela n’est pas à exclure. Si Mbappe signe finalement au Real Madrid, le PSG pourrait regarder plus précisément la piste Joao Felix s’il échoue dans les opérations Haaland et Lewandowski. Cependant, un élément apparaît certain : si l’Atletico Madrid exige le montant de la clause libératoire, à savoir 250 millions d’euros, le PSG n’ira pas.