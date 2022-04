Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid très inquiet pour Kylian Mbappé ?

Publié le 13 avril 2022 à 22h45 par G.d.S.S.

Un nouvel élément témoigne de l’inquiétude du Real Madrid quant au choix de Kylian Mbappe pour son avenir. Explication.

Ces dernières heures, plusieurs médias espagnols ont indiqué que le PSG était bien mis en vente par le Qatar et que le club devrait changer de propriétaire après la prochaine Coupe du monde, qui doit se tenir du 21 novembre au 18 décembre prochain. Au cours de l’émission El Chiringuito , le journaliste Edu Aguirre a ainsi indiqué : « Le Qatar va fermer le robinet avec le PSG après la Coupe du monde », évoquant une possible vente au début de l'année 2023.

Si ces informations sortent en Espagne…

Que faut-il en penser ? Le fait que ces informations sortent en Espagne pourrait ne pas être le fait du hasard. Alors que Kylian Mbappé a affirmé ces derniers jours que rien n’était joué sur son avenir et laissé entendre qu’il pouvait réellement prolonger au PSG, la révélation d’une éventuelle future vente du club par le Qatar pourrait en effet insinuer le doute dans l’esprit de l’attaquant français sur la solidité du projet parisien. La sortie aujourd’hui de ces informations sur une future vente du PSG pourrait donc ne pas être sans lien avec le dossier Mbappe et pourrait constituer par ricochet un signe qu’au sein du Real Madrid, on s’inquiète vraiment du choix de l’avant-centre tricolore au sujet de son avenir.