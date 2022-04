Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé directement à l'origine de la vente du PSG ?

Publié le 12 avril 2022 à 9h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, l'emir du Qatar voudrait vendre le PSG après la prochaine Coupe du monde. Il serait déçu par les prestations de l'équipe en Ligue des champions, mais aussi par l'issue du dossier Kylian Mbappé.

Le PSG changera t-il de propriétaire après la prochaine Coupe du monde organisée au Qatar ? A en croire le journaliste espagnol Edu Aguirre, le club parisien pourrait être vendu dans les prochains mois. Une incroyable rumeur, immédiatement démentie par le PSG, qui « nie complètement et catégoriquement ces fausses nouvelles. Ce n’est pas un hasard si cela vient d’un média espagnol bon marché. C'est une fake news ». Mais ce lundi soir, le journaliste a confirmé ses propos et a révélé les raisons de cette vente.

Le PSG vendu en raison de l'échec dans le dossier Mbappé ?