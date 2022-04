Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à vendre le club ? Le PSG répond !

Publié le 11 avril 2022 à 21h30 par Th.B. mis à jour le 11 avril 2022 à 22h46

Ce lundi soir, la presse espagnole a lâché une véritable bombe en évoquant une potentielle vente du PSG par les propriétaires qataris à la fin du Mondial. Rumeur immédiatement démentie par le club parisien à la presse.

Et si le projet QSI prenait fin à la fin de l’année civile, soit au terme de la Coupe du monde au Qatar ? Ce lundi soir, le journaliste Edu Aguirre a révélé pour El Chringuito que l’Émir du Qatar en aurait assez de gérer le Paris Saint-Germain et qu’il compterait vendre le club de la capitale au plus offrant une fois que le mondial sur ses terres sera terminé. Mais que faut-il réellement en penser ? Selon différents médias, il ne serait absolument pas question dans l’esprit des propriétaires qataris de céder le PSG.

Le PSG dément une éventuelle vente du Qatar !