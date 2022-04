Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de balai prend forme à Paris !

Publié le 13 avril 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, le PSG cherchera une nouvelle fois à se séparer de plusieurs indésirables. Mais cette année pourrait bien être la bonne notamment grâce à la perspective de la Coupe du monde en fin d'année.

L'été prochain, un énorme chantier se prépare au Paris Saint-Germain. Et pour cause, après le nouveau fiasco européen et l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, de nombreux changements sont attendus. La priorité sera bien évidemment de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a d'ailleurs refait une partie de son retard sur le Real Madrid dans ce dossier et pourrait bien réussir à trouver les bons arguments afin que Kylian Mbappé reste au moins une saison supplémentaire à Paris. Mais afin de convaincre l'international français, il faudra également bâtir un effectif cohérent en recrutant de nouveaux joueurs. Cela passera également par le départ de plusieurs indésirables, ce que le PSG n'a pas réussi ces dernières années. Selon les informations de L'EQUIPE , Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Ander Herrera et Julian Draxler sont concernés par cette vague de départs attendue. Et cette fois-ci, ça pourrait vraiment bouger.

Plusieurs joueurs sur le départ ?