Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 13 avril 2022 à 17h45 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Paul Pogba arrive à expiration et qu’il semble se diriger vers le PSG, Manchester United aurait une piste bien précise en tête pour le remplacer : Sergej Milinkovic-Savic.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG, en pince pour Paul Pogba et envisage plus que jamais de recruter le milieu de terrain français libre au terme de son contrat en juin prochain. Une grosse perte pour Manchester United, qui semble néanmoins s’être fait à l’idée de perdre Pogba à l’issue de la saison, et pour assurer sa succession, les Red Devils pourraient même se tourner vers… une autre piste du PSG !

Milinkovic-Savic vers MU ?