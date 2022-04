Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour Leonardo dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 13 avril 2022 à 14h45 par D.M.

La Lazio Rome aimerait vendre Sergej Milinkovic-Savic à un club étranger. Le PSG serait idéalement placé dans ce dossier, mais le joueur n'aurait pas l'intention de rejoindre la Ligue 1.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a commencé à avancer sur plusieurs dossiers. En quête d'au moins un milieu de terrain, le club parisien aurait entamé des discussions pour Paul Pogba (Manchester United), mais aussi pour Sergej Milinkovic-Savic. Piste de longue date de Leonardo, l'international serbe est, de nouveau, annoncé proche d'un départ au PSG. Selon Il Messaggero , le club parisien serait le mieux placé pour recruter Milinkovic-Savic, valorisé 80M€ par la Lazio Rome.

Milinkovic-Savic veut aller à la Juventus