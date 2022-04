Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l’avenir de Paredes ?

Publié le 13 avril 2022 à 12h15 par T.M.

Sur le départ du côté du PSG cet été, Leandro Paredes pourrait bien poursuivre sa carrière du côté de l’Inter Milan.

Parmi les différents joueurs annoncés sur le départ au PSG cet été, on retrouverait notamment le nom de Leandro Paredes. Arrivé en janvier 2019 et disposant pourtant d’un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin se dirigerait tout droit vers la porte de sortie. Elle serait en tout cas ouverte par la direction du PSG. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le départ de Paredes aurait été validé en interne et le club de la capitale aimerait notamment en récupérer 15M€.

Direction l’Inter Milan ?