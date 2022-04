Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger se confirme pour Leonardo !

Publié le 13 avril 2022 à 16h15 par T.M.

Ces derniers mois, Leonardo a fait de moins en moins l’unanimité au PSG. Et tout cela pourrait se solder par un départ pour le Brésilien.

En 2019, Leonardo avait fait son retour en tant que directeur sportif du PSG. Rappelé par Nasser Al-Khelaïfi pour remettre le club de la capitale sur les bons rails, le Brésilien avait immédiatement frappé fort. Toutefois, au fil des mois, cela s’est compliqué entre les tensions avec Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, ainsi que les critiques à répétition à propos du recrutement et du dégraissage. Ainsi, suite au fiasco en Ligue des Champions, un gros froid a été jeté sur l’avenir de Leonardo et cela ne cesse de se confirmer.

Un avenir incertain !