Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Leonardo ?

Publié le 11 avril 2022 à 16h45 par B.C.

Très actif en coulisse pour préparer le mercato estival du PSG, Leonardo est toujours dans le flou concernant son avenir.

Après la nouvelle déconvenue en Ligue des champions survenue sur la pelouse du Real Madrid, le PSG s’apprête à connaître de gros changements. Outre l’arrivée et le départ de plusieurs joueurs, cela devrait bouger en interne, avec un avenir plus qu’incertain pour Mauricio Pochettino, mais l’Argentin n’est pas le seul à être menacé. En effet, Leonardo est également la cible de critiques et pourrait être poussé vers la sortie par les Qataris dès la fin de la saison. Mais en attendant, le directeur sportif du PSG préparerait le prochain mercato estival.

Avenir toujours incertain pour Leonardo