Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme coup Pogba prend forme pour le Qatar !

Publié le 11 avril 2022 à 9h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Paul Pogba devrait bel et bien quitter Manchester United à l’issue de la saison.

Après la désillusion en Ligue des champions, le PSG souhaite une nouvelle fois faire parler de lui durant le mercato estival afin de se relancer. Le club de la capitale veut notamment se renforcer dans l’entrejeu et surveille de près la situation de Paul Pogba, libre à l’issue de la saison. Le milieu de Manchester United ne serait pas insensible à l’intérêt du PSG, permettant à Leonardo de pouvoir réaliser un coup de maître sur le marché, d’autant que chez les Red Devils , le départ de Pogba serait acté.

Le départ de Pogba est confirmé