Mercato - PSG : Un transfert à 80M€ pourrait faire une énorme victime à Paris !

Publié le 13 avril 2022 à 20h15 par A.M.

Alors que le PSG serait dans la course pour le recrutement de Darwin Nuñez, l'arrivée de l'international uruguayen pourrait pousser Mauro Icardi au départ.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être actif sur le marché. Et pour cause, une large revue d'effectif est prévue, notamment dans le secteur offensif au sein duquel le contrat d'Angel Di Maria s'achève en juin prochain tout comme celui de Kylian Mbappé. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait notamment à Darwin Nuñez qui brille à Benfica et dont le prix serait fixé à 80M€.

Icardi poussé au départ par Nuñez ?