Mercato - PSG : Jürgen Klopp valide la nouvelle piste XXL du Qatar !

Publié le 13 avril 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur du PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé, Darwin Núñez est un joueur de grande qualité selon Jürgen Klopp qui lui promet une grande carrière.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est toujours susceptible de s’en aller livre vers le Real Madrid même si lui et son entourage se montrent de plus en plus sensibles aux offres de prolongation du Qatar, comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, le PSG est obligé d’assurer ses arrières et observe le marché des attaquants en vue du prochain mercato estival, avec une nouvelle piste XXL récemment activée : Darwin Núñez (22 ans, Benfica Lisbonne).

« Il fera une belle carrière »