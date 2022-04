Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme condition posée pour l'avenir de Loïc Perrin ?

Publié le 13 avril 2022 à 14h10 par D.M.

Nommé coordinateur sportif de l'ASSE en décembre dernier, Loïc Perrin voit sa mission prendre fin en juin prochain. Mais l'ancien joueur pourrait conserver son poste en cas de maintien du club en Ligue 1.

En décembre dernier, l'ASSE donnait un coup de pied dans la fourmilière en se séparant de Claude Puel. Au plus mal, les responsables stéphanois décidaient de faire confiance à Pascal Dupraz, mais aussi à Loïc Perrin. L'ancien capitaine des Verts a été nomme coordinateur sportif de l'ASSE et a « pour mission de mettre son expérience, sa parfaite connaissance du club et du football professionnel au service de la stratégie sportive stéphanoise ».

Loïc Perrin conservé en cas de maintien ?