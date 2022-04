Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Zidane... Le Qatar connaît déjà la réponse pour Haaland

Publié le 14 avril 2022

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, Erling Haaland est apprécié par le Paris Saint-Germain, conscient que le Norvégien apparaît déjà comme une référence à son poste. Cependant, le club de la capitale est très loin d’avoir bouclé ce dossier, étant dans l’incapacité d’offrir à la star du Borussia Dortmund ce qu’elle attend, à savoir des garanties solides pour les prochaines années.

Malgré une saison perturbée par quelques blessures, Erling Haaland affiche encore une fois des statistiques impressionnantes avec le Borussia Dortmund. Avec 23 buts en 25 rencontres depuis l’été dernier, le Norvégien apparaît comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, de quoi renforcer l’intérêt des cadors européens à son égard. Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est en effet considéré comme la nouvelle sensation du football européen dans le secteur offensif, ce qui n’a échappé à personne sur le marché. Durant le dernier mercato estival, le10sport.com vous avait notamment révélé que le PSG avait coché son nom lorsque Kylian Mbappé avait affiché ses velléités de départ en interne, un intérêt qui ne s’est pas essoufflé dans la capitale, mais l'écurie parisienne semble très loin de répondre aux attentes d’Erling Haaland.

Haaland a fixé ses conditions

Avec la liste impressionnante de clubs désireux de s’attacher ses services (Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Bayern Munich…), Erling Haaland a les moyens de se montrer exigeant pour son avenir. Malgré son engagement avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, le Norvégien devrait quitter la Rhur cet été afin de rejoindre une écurie plus huppée. Un moyen pour le Norvégien de mettre la main sur un salaire conséquent, et à son entourage de récupérer une commission tout aussi importante, mais Erling Haaland veut certaines garanties, et pas seulement financières. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le numéro 9 du BVB veut savoir quel sera le projet sportif du club qu’il rejoindra et comment il s’inscrirait au sein de celui-ci. Haaland attendrait par ailleurs d’en savoir davantage sur les plans de sa future équipe pour les prochaines années, tout en ayant une idée précise de l’identité de l’entraîneur en place. Des exigences qui seront difficiles à remplir pour le PSG.

En plein chantier, le PSG ne peut pas répondre aux exigences d’Haaland

Après la nouvelle désillusion européenne qu’a connue le club cette saison, le Qatar prépare en effet de gros changements au sein du PSG. Dans l’effectif, plusieurs joueurs seront poussés vers la sortie tandis que des renforts sont attendus afin de remodeler et rajeunir le groupe. Par ailleurs, cela devrait également bouger dans l’organigramme. Si Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas menacé, Leonardo et surtout Mauricio Pochettino ne sont pas assurés de rester à Paris durant l’été. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous annonçait que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou au sein du PSG, et il l’est encore moins depuis l’élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’état-major qatari travaille déjà sur sa succession et rêve depuis plusieurs années d’installer Zinedine Zidane sur le banc de touche comme révélé par le 10 Sport, mais le Français est encore en plein doute, générant un gros flou sur l’identité de l’entraîneur en place au PSG la saison prochaine. Dans ce contexte, difficile alors pour les dirigeants de proposer un projet solide à Erling Haaland pour le convaincre de snober les autres cadors en lice pour le recruter, d’autant que le cas Kylian Mbappé n’est pas réglé et joue un rôle majeur dans ce dossier. En attendant que le Bondynois révèle sa décision définitive concernant sa prolongation, le PSG ne peut pas se positionner concrètement sur Erling Haaland, visé justement pour succéder au numéro 7 parisien. Selon les informations divulguées par le10sport.com, Kylian Mbappé reste à l’écoute des arguments avancés par sa direction et n’a pas encore écarté la possibilité de renouveler son bail. De quoi paralyser les plans du PSG, tandis que le Real Madrid et Manchester City, cités comme les favoris, ont le champ libre pour discuter dès maintenant d’un transfert du Norvégien avec son agent Mino Raiola. De nombreux obstacles rendant à ce jour l’arrivée d’Haaland du côté du Parc des Princes très incertaine.