Mercato - PSG : L'énorme aveu de Mohamed Salah sur l'intérêt du Qatar !

Publié le 14 avril 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Interrogé par les médias sur sa situation contractuelle, Mohamed Salah admet que la situation est loin d'être idéale. Le joueur hésiterait toujours entre une prolongation à Liverpool et un départ à la fin de la saison.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé n'a pas encore tranché au sujet de son avenir. Le champion du monde hésite toujours entre une prolongation de courte durée et un départ au Real Madrid à la fin de la saison. Le joueur de 23 ans poursuit sa réflexion, mais les dirigeants du PSG ne souhaitent pas être pris de court et ont déjà étudié la question de sa succession. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club de la capitale avait tenté de recruter Robert Lewandowski lors de l'été 2021, à un moment où le Real Madrid tentait de recruter Mbappé. Aujourd'hui, l'international polonais du Bayern Munich semble se diriger vers un départ au FC Barcelone. Erling Haaland (Borussia Dortmund) est aussi très apprécié en interne, mais la concurrence est rude dans ce dossier. Par conséquent, Leonardo se penche sur d'autres profils, notamment sur celui de Mohamed Salah, qui voit son bail avec Liverpool expirer en 2023. Le PSG se serait renseigné sur sa situation selon la presse italienne, sans pour autant transmettre d'offre. Le FC Barcelone aurait également étudié la piste menant à l'avant-centre égyptien, qui hésite toujours à prolonger son contrat, malgré les informations de certains médias anglais, évoquant une prolongation imminente.

« C'est difficile de se concentrer »

Ce jeudi, Mohamed Salah a été interrogé sur sa situation actuelle. Le joueur a reconnu qu'elle était délicate, en raison notamment des nombreuses rumeurs sur son avenir. « C'est difficile de se concentrer. Je sais comment rester concentré. Mais c'est difficile. Il y a trop de distractions, trop de gens qui parlent de tout. L'équipe était bien pendant que j'étais à la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils m'ont demandé : "Combien de temps vas-tu rester là-bas ? Quand est-ce que tu reviens ? Je dois tourner la clé du côté de Liverpool, me concentrer sur l'équipe pour gagner les trophées pour lesquels nous nous battons cette saison. Mentalement, je dois être focalisé, concentré. Je sais ce que je veux, et à quel point je suis professionnel. Le plus important est de se concentrer sur l'équipe. Les dirigeants sont heureux, les coéquipiers aussi. Tout le monde est heureux, je suis heureux » a déclaré l'avant-centre dans un entretien à ESPN . Toutefois, l'attaquant ne perd pas de vue ses objectifs : « Nous avons tout essayé pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes allés en finale et nous avons perdu aux tirs au but. Maintenant, je suis de retour au club, je dois tourner la clé du côté de Liverpool, me concentrer sur l'équipe pour gagner les trophées pour lesquels nous nous battons cette saison ».

« Suis-je convaincu que je vais prolonger mon contrat à Liverpool ? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non »