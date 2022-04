Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Transfert déjà garanti pour Lewandowski ?

Publié le 14 avril 2022 à 17h00 par La rédaction

Entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski on pourrait avoir atteint le point de non-retour, ce qui pourrait confirmer son départ vers le FC Barcelone.

Ces dernières heures, le média allemand Bild a livré quelques éléments d’importance concernant la situation de Robert Lewandowski, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich cet été. Selon Bild , le buteur polonais, qui n’a pas eu l’offre qu’il espérait du Bayern, souhaite clairement partir. Mais ce n’est pas tout. La relation serait désormais glaciale entre Lewandowski et sa direction. L'avant-centre polonais, pisté par le PSG et surtout le FC Barcelone, serait en effet très en colère contre ses dirigeants estimant qu’ils ne sont pas suffisamment reconnaissants et regrettant leur attitude peu avenante durant les négociations. De plus, Lewandowski aurait été vexé par la faiblesse de la proposition de prolongation transmise par le club bavarois.

Si le Bayern veut le conserver coûte que coûte…

Tous ces éléments amènent à tirer une conclusion claire : il sera désormais très difficile pour le Bayern de retenir Lewandowski. A partir du moment où le différent n’est plus seulement financier, mais que l’on est entré dans une logique où le joueur estime ne pas être reconnu à la hauteur de son statut et de ce qu’il a apporté au club, la fracture est réelle, et probablement irréversible. Dans ces conditions, le Bayern sera en situation de grande fragilité cet été sur le dossier quand bien même il garde l’intention de retenir son attaquant du fait de sa dernière année de contrat.