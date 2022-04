Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme sortie de Dupraz sur la vente de l'ASSE !

Publié le 14 avril 2022 à 17h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pascal Dupraz a été interrogé sur la vente prochaine de l'ASSE. Mais le technicien n'a pas voulu s'attarder sur le sujet.

Nouveau rebondissement dans le dossier concernant la vente de l'ASSE. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient officialisé leurs envies de se séparer du club stéphanois en avril 2021, dans une lettre publiée dans les colonnes du Progrès . Mais aujourd'hui, la donne aurait changé notamment en raison de l'accord entre CVC et la LFP, qui permet à l'ASSE de récolter environ 33M€. Ce dossier ne semble plus être prioritaire pour les deux responsables stéphanois, qui ont décidé de repousser cette opération à juin 2023 selon les informations de L'Equipe.

« Je ne suis pas actionnaire, ni vendeur »