Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Grosse confirmation pour la vente de l’ASSE !

Publié le 14 avril 2022 à 10h10 par T.M.

Il y a un an, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient décidé de mettre en vente l’ASSE. Aujourd’hui, la situation a bien évolué dans le Forez.

A la tête de l’ASSE depuis de longues années maintenant, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer souhaitaient tourner la page. Il y a quelques mois maintenant, les deux patrons stéphanois avaient officialisé la mise en vente des Verts. Alors que ce feuilleton a fait énormément parler et connu de nombreux rebondissements, rien n’a avancé aujourd’hui. Et cela ne devrait pas être le cas. En effet, selon les derniers échos, il était expliqué que l’ASSE ne serait désormais plus en vente. Et L’Equipe a confirmé cette tendance.

Ce n’est plus pour maintenant !

Après avoir voulu vendre l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne seraient plus vraiment en passe de vendre le club stéphanois. Selon les informations du quotidien sportif, ce dossier serait actuellement mis entre parenthèses. Cela serait en effet remis à juin 2023 au minimum. En effet, avec le CVC, l’ASSE n’aurait plus forcément besoin d’argent dans l’immédiat. D’ailleurs, alors qu’Olivier Markarian, candidat au rachat, se serait désormais mis en retrait de ce dossier, Bernard Caïazzo aurait fait savoir qu’il aurait trouvé un actionnaire minoritaire enclin à injecter de nouvelles liquidités.