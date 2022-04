Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous du grand retour de Dimitri Payet sont dévoilés !

Publié le 14 avril 2022 à 15h30 par T.M.

En janvier 2017, après un an et demi à West Ham, Dimitri Payet avait fait son grand retour à l’OM, moyennant 30M€. La flamme s’est ainsi ravivée et aujourd’hui, on en sait un peu plus sur cette grosse opération.

Aujourd’hui, Dimitri Payet est le patron à l’OM. Cette saison, le Réunionnais n’en finit plus d’impressionner, affichant des statistiques exceptionnelles avec notamment 10 buts et 9 passes décisives en Ligue 1. Frank McCourt ne s’est donc pas trompé en lâchant 30M€ en janvier 2017 pour faire revenir Payet. Le numéro 10 de Jorge Sampaoli avait en effet décidé de quitter l’OM en 2015 pour tenter l’aventure en Premier League, s’engageant avec West Ham. Très bon sous le maillot des Hammers, Dimitri Payet ne sera donc finalement resté qu’un an et demi, faisait ainsi le choix de revenir sur la Canebière. Et à propos de cette grosse décision, le Marseillais avait d’ailleurs récemment expliqué : « Si je regrette de ne pas avoir joué dans un top club européen ? Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille ». « Je trouve que ce premier passage ici, on avait trouvé une stabilité qui était bonne pour les enfants, pour moi, pour ma femme. Et à West Ham, sportivement, c’était top pour moi, mais c’était plus compliqué pour eux, donc forcément il y avait un décalage entre moi sur le terrain et moi à la maison et je savais que ça ne pouvait pas tenir éternellement », avait aussi confié Payet précédemment.

« Il a demandé à être revalorisé ou à partir »