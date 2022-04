Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une piste se confirme pour la succession de Dupraz !

Publié le 14 avril 2022 à 14h10 par T.M.

Pascal Dupraz sera-t-il encore sur le banc de l’ASSE la saison prochaine ? Si tel n’était pas le cas, une option se confirme pour les Verts.

L’avenir de l’ASSE est actuellement plus incertain que jamais. A 7 journées de la fin de la Ligue 1, les Verts n’ont toujours pas assuré leur maintien et se battent pour éviter la relégation. Une catastrophe qui aurait alors de grosses répercussions. Cela pourrait notamment influer sur l’identité du futur entraîneur. Si Pascal Dupraz est actuellement sur le banc de l’ASSE, tout serait possible. Le voir rester serait bien une possibilité, mais voir un nouvel entraîneur débarquer dans le Forez est également envisageable.

Battles à la place de Dupraz ?