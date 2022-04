Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet est interpellé dans le vestiaire !

Publié le 14 avril 2022 à 3h15 par A.M.

Arrivé l'été dernier, Cengiz Ünder ne tarit pas d'éloges pour Dimitri Payet qu'il espère voir rester longtemps à l'OM.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille s'est retrouvé dans l'obligation de dénicher un successeur de Florian Thauvin qui avait quitté le club à l'issue de son contrat afin de s'engager avec les Tigres de Monterrey. Dans cette optique, Pablo Longoria a réussi à obtenir le prêt de Cengiz Ünder en provenance de l'AS Roma. L'international turc s'est d'ailleurs rapidement imposé comme un joueur indispensable de Jorge Sampaoli. Et l'ancien Romain s'enflamment notamment pour Dimitri Payet qui change tout à l'OM d'après lui.

«La présence d'un tel élément nous motive»