Mercato - OM : Pablo Longoria a fait une bonne pioche dans son recrutement…

Publié le 13 avril 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Attiré par l’OM l’été dernier sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat quasi-obligatoire, Cengiz Ünder semble particulièrement épanoui sous le maillot du club phocéen. Et Pablo Longoria, qui a été à l’origine de sa venue, semble avoir eu le nez fin avec ce profil qui correspond parfaitement au contexte marseillais.

Avec la fin de contrat de Florian Thauvin qui s’était finalement engagé libre avec les Tigres, l’OM avait perdu gros pour la suite du projet McCourt, voyant partir l’un de ses meilleurs éléments et de surcroît sans récupérer la moindre indemnité de transfert. Malgré ses moyens financiers limités, le président Pablo Longoria a donc multiplié les opérations sous forme de prêt avec option d’achat durant le mercato estival 2021 pour offrir à Jorge Sampaoli un effectif compétitif, et ce fut notamment le cas pour Cengiz Ünder (24 ans), recruté pour remplacer Thauvin et assurément l’une des bonnes pioches de l’été pour l’OM.

« Je me suis pleinement intégré »

Dans un entretien accordé à La Provence ce mercredi, l’ailier turc s’est confié sans détour sur son intégration à l’OM qu’il juge réussie : « Je pense que je suis en train de réaliser la plus belle saison de ma carrière footballistique. J’espère que ça va continuer. J’ai l’impression que mes performances s’améliorent match après match. J’ai envie de marquer et de délivrer de bonnes passes à mes partenaires à chaque rencontre (…) Un vestiaire qui parle surtout espagnol ? Entre joueurs, on parle aussi en anglais, en italien. On arrive à s’entendre. Nous sommes une équipe jeune. Je m’y sens bien. Il n’y a pas de problème de communication. Je suis pleinement intégré », assure Ünder, qui se plait parfaitement dans l’atmosphère phocéenne : « Je suis passé par la Roma. Mais ce n’est quand même pas comme à l’OM. Ici, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j’entre sur le terrain. Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football. J’adore ! Je me sens même mieux dans cette ambiancer (...) je me sens tellement bien ici que ça se ressent à travers mes performances. Si aujourd’hui je joue, je marque des buts, je fais des bonnes passes et je m’entends bien avec mes partenaires, c’est que l’ambiance est bonne », poursuit l’international turc.

Ünder fan de Longoria