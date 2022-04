Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ déjà annoncé par Dimitri Payet ?

Publié le 13 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM sans option d’achat, Amine Harit ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et Dimitri Payet a peut-être vendu la mèche dans ce dossier…

Récemment interrogé en conférence de presse, Amine Harit laissait planer un gros doute sur son avenir à l’OM, alors que le milieu offensif marocain n’est que prêté sans option d’achat cette saison au club phocéen et appartient encore à Schalke 04 : « Mon but c'est de finir bien finir la saison. Mais mon avenir n'est pas lié à la montée de Schalke dans l'élite. On discutera à la fin avec l'OM et avec Schalke », indiquait Harit. Pourtant, la messe semble dite dans ce dossier…

Harit sur le départ ?