Mercato - PSG : Ça s’emballe pour le transfert de Lucas Paqueta !

Publié le 14 avril 2022 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 14 avril 2022 à 14h58

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui envisage de le recruter lors du prochain mercato estival pour renforcer son secteur offensif, Lucas Paqueta pourrait quitter l’OL. Mais Newcastle revient en force sur ce dossier et est en train de mettre le paquet pour rafler la mise avec l’international brésilien.

Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Lucas Paqueta (24 ans) affiche une forme étincelante sous le maillot de l’OL, et le milieu offensif brésilien est donc logiquement en train d’affoler le marché des transferts. Leonardo en a fait une grande priorité pour l’été prochain au PSG, d’autant que le directeur du club de la capitale connaît particulièrement bien Paqueta pour avoir été à l’origine de sa signature au Milan AC en janvier 2019, mais il n’est pas tout seul sur le coup et pourrait même finir par être surclassé par un nouveau riche de Premier League.

Newcastle s’active pour Paqueta

En effet, le média anglais The Chronicle a annoncé ce jeudi qu’Arsenal mais surtout Newcastle étaient également en course pour recruter Lucas Paqueta, et les Magpies n’en sont pas à leur premier coup d’essai. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en décembre dernier, ils avaient déjà mis 40M€ sur la table pour déloger Paqueta de l’OL, mais en vain, et la direction de Newcastle envisage de revenir à la charge avec une offensive de 70M€ et une offre contractuelle comprenant un salaire de 860 000€ par mois pour l’international brésilien. Le PSG est donc prévenu, il devra composer avec la concurrence de Newcastle pour Lucas Paqueta lors du prochain mercato estival. Mais qu’en est-il de la position du joueur et de l’OL dans ce dossier ?

« Je suis heureux à l’OL »