Mercato - PSG : Le feuilleton Lucas Paqueta totalement relancé ?

Publié le 14 avril 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour cet été, Lucas Paqueta dispose également d’une très grosse cote en Premier League, où Arsenal et Newcastle vont se disputer la signature du meneur de jeu de l’OL.

Ça bouge en coulisses pour Lucas Paqueta ! Le milieu offensif brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OL qui a totalement relancé sa carrière depuis son arrivée la saison passée, réalise une saison très convaincante en Ligue 1 (7 buts, 5 passes décisives), et le PSG a d’ailleurs décidé de se positionner, Leonardo ayant même fait de Paqueta une priorité absolue en vue du prochain mercato estival. Mais pour rafler la mise dans ce dossier, le directeur sportif du PSG devra vaincre une grosse concurrence…

Newcastle et Arsenal sont là pour Paqueta