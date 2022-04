Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre XXL en préparation pour Tchouaméni !

Publié le 14 avril 2022 à 18h15 par B.C.

Apprécié par le PSG, Aurélien Tchouaméni se rapprocherait du Real Madrid à quelques mois de l’ouverture du mercato estival.

Cet été, le PSG va chercher à se renforcer dans l’entrejeu et a déjà activé plusieurs pistes XXL pour parvenir à ses fins. Outre Paul Pogba (Manchester United) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Leonardo a également coché le nom d'Aurélien Tchouaméni, qui ne cesse d’impressionner sous le maillot de l’AS Monaco et de l’équipe de France, de quoi susciter de grosses convoitises sur le marché des transferts. Après Camavinga, le Real Madrid souhaite également s’attacher les services d'Aurélien Tchouaméni, conscient que le Monégasque de 22 ans est promis à un grand avenir. Une offensive des Merengue serait d’ailleurs imminente.

Le Real Madrid accélère pour Tchouaméni