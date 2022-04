Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à plomber un gros dossier de Leonardo ?

Publié le 16 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

Auteur d’une bonne saison avec le Milan AC, Rafael Leao serait dans les petits papiers du FC Barcelone, qui souhaiterait en faire l’une de ses stars.

Le FC Barcelone devrait bien se montrer très actif sur le marché des attaquants dans les prochains mois. En effet, Lionel Messi et Antoine Griezmann ont quitté le club à l’été 2021, et Sergio Aguero a dû mettre brusquement un terme à sa carrière. Désireux d’attirer une star parmi les rangs blaugrana , Joan Laporta s’activerait à la recherche de la perle rare, et pourrait l’avoir trouvé en Serie A.

Barcelone s’intéresse à Rafael Leao