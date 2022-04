Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle révélation de taille sur l'avenir de Modric !

Publié le 16 avril 2022 à 8h30 par D.M.

Performant sous les couleurs du Real Madrid, Luka Modric attend un signe de ses dirigeants pour pouvoir prolonger son contrat. L'international croate voit son bail prendre fin en juin prochain.

Malgré ses 36 ans au compteur, Luka Modric a impressionné les observateurs, mais aussi ses coéquipiers. Auteur d'une prestation majuscule face à Chelsea en quart de finale de Ligue des champions mardi, le milieu de terrain a envoyé un gros message à ses responsables, alors que sa situation contractuelle reste fragile. « Jusqu’à quand au Real Madrid ? Allons y année par année et nous verrons jusqu’à quand je me sens et je peux continuer à ce niveau » a confié Modric, lié au Real Madrid jusqu'en juin prochain.

Les négociations n'ont pas encore débuté pour Modric