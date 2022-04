Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric envoie un gros signal pour sa prolongation !

Publié le 13 avril 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Encore étincelant face à Chelsea ce mercredi, Luka Modric a envoyé un énorme message à ses dirigeants, qui n'auraient toujours pas bougé le petit doigt pour sa prolongation de contrat.

Le Real Madrid verra bien les demi-finales de la Ligue des champions. Battu à Santiago Bernabeu (2-3) lors du march retour, le club espagnol s'est battu jusqu'au bout pour assurer sa qualification. La révolte a notamment été sonnée par Luka Modric, auteur d'une magnifique inspiration sur le but de Rodrygo. « C'est une nuit incroyable, un gros match à Bernabéu, une défaite qui passe très bien. On a souffert, mais on n'a rien lâché jusqu'à la fin. C'est une fierté immense d'entendre le public scander mon nom, je les remercie pour leur gentillesse, et j'essaie de leur rendre cela sur le terrain » a confié le milieu de terrain, toujours aussi performant malgré ses 36 ans au compteur. Aux côtés de Casemiro et de Toni Kroos, Modric est l'un des hommes forts de Carlo Ancelotti au milieu de terrain. Pourtant, son avenir au Real Madrid n'est pas assuré. Son bail prend fin en juin prochain, mais selon plusieurs médias espagnols, les négociations n'auraient pas débuté entre les différentes parties. « Jusqu’à quand au Real Madrid ? Allons y année par année et nous verrons jusqu’à quand je me sens et je peux continuer à ce niveau » a confié le magicien croate au micro de Movistar + ce mercredi. Le vice-champion du monde aimerait poursuivre sa carrière à la Casa Blanca afin notamment de s'assurer une place pour la prochaine Coupe du monde, organisée en fin d'année. Le vestiaire du Real Madrid espère aussi que Florentino Perez avancera ses pions dans ce dossier et trouvera un terrain d'entente avec le Ballon d'Or 2018.

Le vestiaire prend position pour l'avenir de Modric