Mercato - PSG : Le Real Madrid se lance une mission pour Mbappé !

Publié le 16 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Touchant son rêve du bout des doigts pour Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait faire les choses bien pour accueillir l’actuel joueur du PSG.

Pour le moment, aucune décision officielle n’est tombée pour l’avenir de Kylian Mbappé. Dernièrement, l’attaquant du PSG avait d’ailleurs fait savoir qu’il était toujours en pleine réflexion. Va-t-il prolongera ? Rejoindra-t-il le Real Madrid ? Le mystère est ainsi toujours entier concernant Mbappé. Si le PSG reprend espoir à propos d’un nouveau contrat, la Casa Blanca resterait très optimiste pour sa future arrivée.

Se séparer d’Eden Hazard !