Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date enfin fixée pour la grande décision de Kylian Mbappé ?

Publié le 15 avril 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Le PSG et le Real Madrid continuent d'évoquer avec l'entourage de Kylian Mbappé son avenir. Mais rien ne devrait bouger dans les prochaines semaines en raison de la période du ramadan.

L'avenir de Kylian Mbappé continue à faire l'objet de nombreuses spéculations. A quelques semaines de la fin de son contrat avec le PSG, le suspense reste à son comble. Le joueur de 23 ans hésite toujours entre un départ au Real Madrid et une prolongation de courte durée avec la formation parisienne. « Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres. Si rester au PSG est possible? Oui bien sûr » confiait-il le 3 avril dernier après une prestation majuscule face à Lorient en championnat. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé a longtemps fait d'une arrivée en Espagne sa priorité. L'international français dispose d'un accord de principe avec les responsables du Real Madrid depuis plusieurs mois et semblait avoir donné sa parole. Mais le PSG continue à grapiller et à gagner des points dans ce dossier. A tel point que le champion du monde ne ferme plus la porte à une prolongation de courte durée selon nos informations.

Le Real Madrid et le PSG font le forcing

En attendant que Kylian Mbappé officialise sa décision, le PSG et le Real Madrid vont continuer leur travail de persuasion. Les décideurs parisiens devraient continuer à discuter avec son entourage. Idem pour la formation espagnole, qui n'attend plus que la décision du joueur. Comme annoncé par Mundo Deportivo , le contrat de Kylian Mbappé est prêt. Au sein de la Casa Blanca, le champion du monde pourrait toucher un salaire annuel de 50M€ nets, soit environ 100M€ bruts. A 23 ans, il pourrait tout simplement devenir le joueur le mieux payé de la planète, bien loin devant Lionel Messi et Neymar. Ces dernières semaines, une autre grande équipe européenne aurait tenté sa chance dans ce dossier Mbappé. Comme indiqué par Calciomercato.it, il s'agit de Manchester City, qui a sondé le joueur. Mais un départ en Premier League ne semble pas être une priorité pour l'ailier, qui rêve de porter un jour le maillot merengue.

Des avancées dans ce dossier durant le mois de mai ?

Comme le confirme le portail italien, rien n'est fait dans ce dossier. Le PSG garde des minces chances de conserver Kylian Mbappé la saison prochaine. Ce qui n'est pas rien puisqu'il y a quelques semaines, son arrivée au Real Madrid semblait actée. Les négociations se poursuivent en coulisses, mais sont en stand-by en raison du ramadan, fête religieuse importante pour les musulmans. Rien ne devrait bouger dans les prochaines semaines. En effet, il est difficile pour Kylian Mbappé de discuter avec les dirigeants qataris et de négocier son avenir durant cette période. Le joueur de 23 ans pourrait reprendre les discussions avec ses responsables et prendre une décision à la fin de cette fête musulmane, qui se termine le 2 mai prochain. En attendant, les rumeurs sur l'avenir de Mbappé devraient continuer à apparaître.