Mercato - PSG : Mbappé sur le point de prendre une décision invraisemblable ? La réponse

Publié le 15 avril 2022 à 17h10 par D.M.

Après avoir vu une story énigmatique de Kylian Mbappé, certains supporters de la Juventus ont imaginé une arrivée en Serie A pour le champion du monde. Une option peu probable si l'on en croit la presse italienne.

L'avenir de Kylian Mbappé fait les gros titres de l'actualité sportive en France, en Espagne, mais aussi en Italie. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur n'a encore pris aucune décision et hésite toujours entre une prolongation de courte durée et un départ en tant qu'agent libre au Real Madrid à la fin de la saison. Mais une incroyable rumeur est apparue de l'autre côté des Alpes. Ce jeudi, Mbappé a publié une story assez mystérieuse. Le champion du monde a publié le mot « Zebra », accompagné d'un sablier. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les supporters de la Juventus.

Pas de départ à la Juve pour Mbappé