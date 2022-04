Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est déjà la galère pour Lewandowski !

Publié le 15 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

A peine ouvert, le dossier Robert Lewandowski s’avère déjà très complexe pour le FC Barcelone. Logique.

Comme analysé par l e10sport.com depuis quelque temps, Robert Lewandowski est l’option qui se dégage naturellement pour le FC Barcelone, car il s’agit du seul buteur XXL dont le club blaugrana peut légitimement rêver. En effet, compte tenu de son âge, le buteur polonais ne sera pas pisté par Manchester City, qui attend Haaland, et le Real Madrid, qui a déjà Benzema dans le registre. De plus, le joueur rêve d’évoluer en Liga, et Madrid étant hors-course, le Barça apparaît en première ligne.

Lewandowski doit faire les efforts…

Pour autant, les derniers éléments remontés des médias catalans confirment que malgré tout l’affaire reste très loin d’être gagnée pour Barcelone. Sport révèle ainsi que le Barça attendrait de Lewandowski qu’il obtienne son bon de sortie du Bayern Munich, à un an de la fin de son contrat, et qu’il obtienne de surcroit un rabais de la part du club bavarois sur le prix, car il ne peut financer un lourd transfert… Sans parler d’un effort que le joueur devra faire sur son salaire… Lewandowski est-il prêt à autant d’efforts pour signer à Barcelone ? Pas certain.