Mercato - Barcelone : Gros coup de froid dans le dossier Lewandowski !

Publié le 15 avril 2022 à 22h10 par La rédaction

Annoncé au FC Barcelone, Robert Lewandowski n’aurait rien signé avec le club catalan. Même si le Polonais serait partant, il n’y aurait eu qu’une approche du Barça auprès de Pini Zahavi, l’agent du buteur du Bayern Munich.

C’est la rumeur du moment à Barcelone. Ces derniers temps, Robert Lewandowski est régulièrement annoncé du côté du Barça, à tel point que la presse polonaise avait annoncé un accord entre l’attaquant du Bayern Munich et le club catalan. Avec l’élimination du leader de la Bundesliga en quart de finale de Ligue des Champions, l’idée prend de l’épaisseur. Pourtant, il n’y aurait rien d’avancé.

Rien de signé entre le Barça et Lewandowski