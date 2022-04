Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message subliminal sur Lewandowski…

Publié le 15 avril 2022 à 19h00 par La rédaction

Le président du Bayern Munich, Hebert Hainer, s’est exprimé sur le dossier Lewandowski qui est annoncé avec insistance vers le FC Barcelone. Décryptage.

Interrogé par Sport Bild, Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, s’est exprimé sur le dossier Lewandowski, qui souhaite quitter le club à un an de la fin de son contrat faute d’avoir trouvé un accord pour une prolongation et qui est pisté par Barcelone et le PSG : « Tout d'abord, il faut savoir que son contrat court encore jusqu'en 2023. Nous insistons toujours sur le fait que nous apprécions énormément Robert : Il est deux fois champion du monde de football et nous garantit des buts, des buts, des buts. Notre direction sportive est en contact avec lui. Nous n'avons pas besoin de nous laisser porter et de faire constamment le point. Dès qu'il y a quelque chose à annoncer, nous le faisons ».

La négociation existe avec Lewandowski

Que faut-il en penser ? De manière assez simple, le président bavarois livre deux éléments clés : d’une part, que le Bayern n’a pas l’intention de le vendre au FC Barcelone cet été, alors qu’il lui reste un an. D’autre part, il laisse entendre que la négociation existe pour une prolongation et que la partie est loin d’être terminée sur le sujet. Il laisse clairement ouverte l’hypothèse qu’un accord soit trouvé pour une prolongation.