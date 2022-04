Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hazard, Modric… Le Real Madrid se prépare pour l’arrivée de Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 16h30 par T.M.

Malgré les manoeuvres du PSG en coulisses pour tenter de prolonger Kylian Mbappé, le Real Madrid resterait confiant quant à l’arrivée du Parisien. D’ailleurs, au sein de la Casa Blanca, on préparerait le terrain pour accueillir Mbappé dans les meilleures conditions.

Une fois n’est pas coutume, les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. Et ce vendredi, de nouveaux éléments ont été apportés à ce dossier. Alors que le10sport.com vous expliquait qu’une prolongation au PSG redevenait d’actualité, Emmanuel Macron pourrait ne pas être étranger à cela. En effet, selon les informations de RTL , le président de la République, proche de Mbappé, ferait le forcing en coulisses, échangeant régulièrement avec le numéro 7 parisien pour le pousser à signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. L’espoir renaitrait ainsi à Paris, d’autant plus que récemment Kylian Mbappé expliquait qu’il examinait de nouveaux éléments pour prendre sa décision. De quoi alors jeter un froid concernant une future arrivée au Real Madrid, ce qui semblait pourtant acté dernièrement ? Chez les Merengue, on ne serait pas vraiment déstabilisé face à ces informations. Comme expliqué par ESPN , le club de Florentino Pérez resterait optimiste à propos de l’arrivée de Mbappé, qui pourrait ainsi débarquer libre d’ici quelques semaines.

Le numéro 7 pour Mbappé ?