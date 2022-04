Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar encore plombé par le Real Madrid sur un dossier XXL ?

Publié le 15 avril 2022 à 14h15 par La rédaction

Ciblé par le Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Aurélien Tchouaméni serait également dans les petits papiers du Real Madrid, qui aurait déjà entamé les discussions.

Aurélien Tchouaméni devrait être l’un des joueurs les plus demandés du mercato estival. Auteur de très bonnes performances depuis son arrivée à l’AS Monaco en janvier 2020, le milieu de terrain attire les convoitises, notamment celles du Paris Saint-Germain. Alors que Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes pourraient faire leurs valises cet été, Leonardo verrait en l’international français le complément parfait pour Marco Verratti. Toutefois, le Real Madrid s’intéresserait également à sa situation, et serait même passé à l’action.

Les pourparlers ont commencé avec le Real Madrid