Mercato - Real Madrid : Enormes révélations sur l’avenir de Luka Modric !

Publié le 15 avril 2022 à 10h30 par T.M.

Entre Luka Modric et le Real Madrid, l’histoire d’amour devrait encore se poursuivre un peu et ce en dépit du fait que d’aitres prétendants seraient à l’affût pour le Croate.

La fin de saison approche et pour le moment, Luka Modric n’a toujours pas prolongé son contrat. Arrivant au terme de son engagement avec le Real Madrid, le Croate pourrait alors partir libre d’ici peu. Toutefois, cela ne devrait pas arriver. En effet, les deux parties semblent d’accord pour continuer l’aventure et à la fin de la saison, elles devraient s’asseoir pour définitivement trouver un accord autour d’une prolongation d’un an. Modric devrait alors rester au Real Madrid, bien que d’autres options s’offriraient à lui pour la suite de sa carrière.

Modric est courtisé !