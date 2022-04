Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni !

Publié le 15 avril 2022 à 7h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid souhaite passer à la vitesse supérieure pour Aurélien Tchouaméni, l’AS Monaco aurait revu son prix à la hausse pour l’international français.

Le PSG, Chelsea, le Real Madrid… À l’approche du mercato estival, Aurélien Tchouaméni suscite déjà de nombreuses convoitises après avoir brillé sous le maillot de l’AS Monaco et de l’équipe de France. Ce jeudi, le quotidien AS révèle que les Merengue ont décidé de faire une offre pour Tchouaméni afin de devancer les concurrents. Les discussions ont déjà été entamées entre les deux clubs, tandis que le milieu de 22 ans donnerait sa préférence au Real Madrid, mais les dirigeants espagnols doivent désormais trouver un accord avec leurs homologues monégasques.

L’AS Monaco veut plus pour Aurélien Tchouaméni