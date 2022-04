Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Tchouaméni a fait son choix !

Publié le 14 avril 2022 à 21h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG et du Real Madrid en vue du mercato estival, Aurélien Tchouaméni aurait déjà fait son choix pour la saison prochaine.

Fort de ses excellentes prestations avec l’AS Monaco puis l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni ne manquera pas de propositions lors du prochain mercato estival. Désireux de se renforcer dans l’entrejeu, le PSG a notamment coché son nom, tout comme le Real Madrid, qui semble avoir pris la main dans ce dossier. Ce jeudi, AS annonce que Florentino Pérez discute déjà avec l’AS Monaco et a l’intention de formuler une offre pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni, emballé à l’idée de rejoindre Madrid.

Tchouaméni préfère le Real