Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, une clé pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 15 avril 2022 à 1h15 par La rédaction

Selon certains médias anglais, une possible signature de Mauricio Pochettino au Real Madrid pourrait peser dans le choix de Kylian Mbappe qui arrive en fin de contrat au PSG. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le tabloïd anglais The Mirror a indiqué que la perspective ouverte d’une signature de Mauricio Pochettino au Real Madrid cet été constituerait un argument supplémentaire pour Kylian Mbappe en faveur du club merengue, le joueur du PSG appréciant grandement l’entraîneur argentin. Que faut-il en penser ?

Pas de lien entre Pochettino et Mbappé...

A l’analyse, quand bien même Kylian Mbappe pourrait entretenir un rapport de confiance avec Pochettino, une éventuelle signature du coach argentin à Madrid ne devrait pas être décisive dans son choix. Le joueur a démontré à de multiples occasions qu’il disposait d’une réelle hauteur de vue. Il va principalement évaluer s’il peut rester un an de plus au PSG en passant un pacte de confiance avec Neymar et Messi pour remporter la C1 ensemble et marquer l’histoire du club, si un tel projet apparaît réaliste ou chimérique. La clé de son choix se trouve probablement là.